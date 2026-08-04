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04 августа, 14:26

Туризм

Нацпарки "Плещеево Озеро" и "Мещера" войдут в Золотое кольцо в 2027 году

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Национальные парки "Плещеево Озеро" и "Мещера" войдут в состав Золотого кольца в 2027 году. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

"Маршрут расширится до 49 населенных пунктов", – отметил он на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Министр также подчеркнул, что готовится маршрут "Великий Русский Северный Путь", в который войдут шесть особо охраняемых природных территорий. Заявка на этот национальный туристический маршрут находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.

По словам Козлова, в нацпарках развиваются несколько направлений туризма, самым популярным из которых является пеший. Из почти 800 маршрутов 577 предназначены для пешеходов. Популярность объясняется тем, что многие нацпарки расположены рядом с городами или частично в них.

12 особо охраняемых природных территорий уже входят в национальные туристические маршруты. Например, нацпарк "Самарская лука" – в "Жигулевские выходные", Хакасский заповедник – в "Сибирские каникулы", а Валдайский нацпарк – в "Государеву дорогу" и "Повесть временных лет".

Для труднодоступных территорий разработаны круизные маршруты. К побережьям Курильских островов и Камчатки выполняют рейсы суда "Профессор Хромов" и "Академик Шокальский". В этом году они провели пять рейсов, ожидается еще 14.

Козлов отметил, что экологический туризм на заповедных территориях включает экспедиции, слеты, походы и детские лагеря. В этом году в нацпарках и заповедниках отдохнут почти 9 000 ребят, в прошлом году их было 7 000.

"На будущий год мы уже разрабатываем однодневную программу для детей – Школу хранителей природы. Это будет экологическая просветительская игра прямо на заповедной территории", – добавил Козлов.

В настоящее время входные билеты на 50 особо охраняемых природных территорий доступны на портале "Госуслуги". К концу следующего года сервис подключат во всех территориях, где разрешено находиться туристам.

Ранее в "Золотое кольцо России" официально включили Тверь. По словам врио главы региона Виталия Королева, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались.

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