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04 августа, 14:37

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New York Post: в США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время

В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время

Фото: depositphotos/konstantin32

В американском штате Висконсин 69-летний мужчина добрался до любимого магазина товаров для охоты на вертолете, чтобы не стоять в пробках. Об этом сообщает газета New York Post.

Мужчина, владелец небольшого вертолета, приземлился прямо на парковке у торговой точки. По данным издания, на автомобиле путь до магазина занял бы у него около часа.

Прибывшим на место полицейским пенсионер пояснил, что ехать было слишком долго. Поскольку у него есть лицензия пилота и он не нарушил правил, никаких последствий для него этот вылет за покупками не имел.

Ранее в Китае сотрудника уволили из-за данных приложения по подсчету шагов, которые противоречили его больничному листу. Несмотря на то что в день больничного мужчина прошел более 16 тысяч шагов, суд признал увольнение незаконным, встав на сторону сотрудника.

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