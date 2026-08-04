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04 августа, 14:30

Экономика

"Газпром нефть" сняла лимиты на отпуск топлива на АЗС в 13 регионах

Фото: depositphotos/zorandim

Сеть АЗС "Газпром нефть" сняла лимиты на отпуск топлива в 13 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ограничения отменены на заправках в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.

Как уточнили в компании, клиенты теперь могут приобрести топливо в любом требуемом объеме – в бак автомобиля или в канистру.

"Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки", – говорится в сообщении.

Актуальные данные о наличии топлива на станциях "Газпром нефть" размещены на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении сети АЗС, добавили в компании.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство оперативно отреагировало на ситуацию. В частности, вице-премьер Александр Новак сообщал, что власти держат под контролем цены на бензин на автозаправочных станциях и следят за тем, чтобы топливо было доступно для всех потребителей.

До конца года в стране продлен запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для тех, кто им не занимается. Ограничения на вывоз дизельного топлива будут сняты, когда внутренний рынок стабилизируется.

ФАС возбудила новые дела против операторов АЗС из-за цен на топливо

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