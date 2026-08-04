04 августа, 15:29Происшествия
Возгорание на складе Wildberries в Ленобласти локализовано
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
Благодаря оперативным действиям профильных служб часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара, отметили представители компании.
Возгорание на объекте Wildberries в Красном Бору произошло утром 4 августа. В RWB рассказали, что из-за случившегося прием поставок ограничили, их перенаправили на другие объекты.
Спустя некоторое время на складе было ликвидировано открытое возгорание. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших людей на предприятии нет.
Следователи в связи с атакой возбудили уголовное дело о теракте. На месте работают следователи и криминалисты. Будут назначены судебные экспертизы.