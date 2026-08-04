Возгорание на складе Wildberries в Ленобласти локализовано

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Благодаря оперативным действиям профильных служб часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара, отметили представители компании.

Возгорание на объекте Wildberries в Красном Бору произошло утром 4 августа. В RWB рассказали, что из-за случившегося прием поставок ограничили, их перенаправили на другие объекты.

Спустя некоторое время на складе было ликвидировано открытое возгорание. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших людей на предприятии нет.

Следователи в связи с атакой возбудили уголовное дело о теракте. На месте работают следователи и криминалисты. Будут назначены судебные экспертизы.