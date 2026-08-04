Кот Кузя выпал из окна и просидел два дня на дереве в Москве

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

В Москве кот Кузя выпал из окна квартиры на 3-м этаже и от испуга забрался на дерево. Животное два дня просидело на ветке на уровне 4-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба организации "СпасРезерв" в MAX.

Инцидент произошел на улице Маршала Федоренко на севере Москвы. Чтобы снять кота с дерева, спасатели воспользовались трехколенной лестницей, альпинистским снаряжением и петлей для ловли животных.

Ранее в Москве специалисты вытащили котенка из стиральной машины. Когда хозяйка отвлеклась на домашние дела, питомец пробрался в барабан и устроился между футболками. Женщина запустила стирку, но немного позднее услышала писк.

Она попыталась открыть стиральную машину и помочь котенку, но дверца была заблокирована. На помощь приехали спасатели, которые вскрыли машинку и вытащили питомца. Животное не пострадало.