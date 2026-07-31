Женщина в Москве случайно постирала котенка в машинке

Фото: MAX/"ЧСтные новости Москвы"

В Москве спасатели извлекли котенка из стиральной машины, куда он забрался во время стирки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел, когда хозяйка отвлеклась на домашние дела. Кот пробрался в барабан и устроился между футболками. Женщина запустила стирку и услышала писк после того, как в машине набралась вода.

В панике хозяйка нажала кнопку "Стоп", но дверца стиральной машины оказалась заблокирована. На помощь приехали спасатели, которые вскрыли машинку и вытащили мокрого, но непострадавшего домашнего питомца.

Ранее в Австралии котенок по кличке Пабло уснул в стиральной машине. В этот момент один из хозяев запустил стирку, в результате кот пережил три тысячи оборотов в холодной мыльной воде.

Его нашли внутри только после завершения стирки. По словам ветеринара, у Пабло была травма головного мозга и легких, однако после семидневного курса интенсивной терапии он почти полностью поправился.

