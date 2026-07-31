Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 18:01

Общество

Женщина в Москве случайно постирала котенка в машинке

Фото: MAX/"ЧСтные новости Москвы"

В Москве спасатели извлекли котенка из стиральной машины, куда он забрался во время стирки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел, когда хозяйка отвлеклась на домашние дела. Кот пробрался в барабан и устроился между футболками. Женщина запустила стирку и услышала писк после того, как в машине набралась вода.

В панике хозяйка нажала кнопку "Стоп", но дверца стиральной машины оказалась заблокирована. На помощь приехали спасатели, которые вскрыли машинку и вытащили мокрого, но непострадавшего домашнего питомца.

Ранее в Австралии котенок по кличке Пабло уснул в стиральной машине. В этот момент один из хозяев запустил стирку, в результате кот пережил три тысячи оборотов в холодной мыльной воде.

Его нашли внутри только после завершения стирки. По словам ветеринара, у Пабло была травма головного мозга и легких, однако после семидневного курса интенсивной терапии он почти полностью поправился.

Читайте также


животныеобществогород

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика