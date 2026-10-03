Главе СК доложат по делу о нападении подростков на детей на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в одном из районов на востоке Москвы подростки толпой нападали на детей, избивали их и снимали происходящее на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело.

До этого на востоке Москвы группа подростков напала на женщину и мужчину, который вступился за нее. После этого нападавшие скрылись. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

В итоге полицейские установили и задержали четверых подозреваемых по адресам их проживания. Задержанных передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

