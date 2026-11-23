Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости города в конце ноября и начале декабря смогут посетить две премьеры Московского академического театра сатиры. "Ужин дураков" представят на основной сцене, "А зори здесь тихие…" – на сцене "Чердак сатиры". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Ужин дураков" поставили по одной из наиболее известных пьес французского драматурга, сценариста и режиссера Франсиса Вебера. Сюжет строится вокруг круга состоятельных молодых людей: раз в неделю они собираются на ужин и приводят на него по одному гостю. Победа достается тому, чей гость окажется самым чудаковатым. Когда очередь доходит до Пьера, он приглашает Франсуа, не подозревая, что новый знакомый может перевернуть его жизнь всего за несколько часов.

Историю зрители знают по фильму "Ужин с придурком" 1998 года, который Вебер снял сам. Картина получила три премии "Сезар" – главную национальную кинопремию Франции.

В Театре сатиры известное произведение решил переосмыслить режиссер Андрей Зенин. У него история получилась не только остроумной, но и лирической. Акцент смещен на исчезновение возлюбленной Пьера, которому приходится просить помощи у едва знакомого человека.

По словам Зенина, в центре постановки окажутся взаимоотношения мужчины и женщины. Французский ироничный темперамент он объединил с русской лирикой.

В основе спектакля на "Чердаке сатиры" – повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие…", опубликованная в 1969 году и ставшая одним из главных произведений о Великой Отечественной войне. В центре сюжета – пять девушек-зенитчиц, вступивших в бой с немецкими диверсантами.

В основу легли реальные события: на Кировской железной дороге вражеских диверсантов задержал отряд бойцов, проходивших лечение в гарнизоне. Командовал им сержант, который единственный выжил в бою. Сначала автор следовал этим фактам, однако в процессе работы понял, что описывает лишь рядовой фронтовой эпизод, и оказался в тупике. Перелом наступил после того, как бойцов-мужчин он заменил юными девушками: о женских подвигах в ту пору писали немного.

В 1971 году повесть заметил Юрий Любимов: премьера одноименного спектакля в Театре на Таганке стала событием театральной Москвы. Зрители еще до третьего звонка погружались в атмосферу войны: брезент закрывал вход в зал, сирена звучала из динамиков. Декорацией служил дощатый кузов фронтового грузовика; по ходу действия он становился баней, блиндажом или лесной чащей.

В 1972 году зрители впервые увидели фильм "…А зори здесь тихие" режиссера Станислава Ростоцкого, для которого тема женского подвига имела особое значение: на фронте он был спасен медсестрой, которая вынесла его из-под обстрела после тяжелого ранения. Над сценарием он работал совместно с Васильевым. Картина получила приз Венецианского кинофестиваля.

Режиссер новой постановки Юрий Клепиков ввел в сюжет Хозяйку леса – это сказочная героиня, прядущая нити судеб девушек. Он решил показать, какое влияние война оказывает на женщин.

Билеты на спектакли доступны в сервисе "Мосбилет".

Тем временем в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 25 и 26 ноября в 19:00 состоятся премьерные показы спектакля "Васса Железнова" по первой редакции одноименной пьесы Максима Горького 1910 года. Режиссером выступила Надежда Михалкова.

В центре сюжета – Васса Железнова, мать, которая стремится сохранить семейное дело. Однако ее усилия омрачаются борьбой за наследство и внутренними конфликтами между членами семьи.

