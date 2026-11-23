Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам страны, среди которых Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московский авиационный институт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Кроме вышеперечисленных вузов, предостережения получили Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, а также Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.

Уточняется, что предостережения объявлены о недопустимости нарушения обязательных требований. Информацию о них разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам. В список учебных заведений вошли Калининградский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.