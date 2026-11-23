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Нападение на сухогруз РФ в международных водах Финского залива может обострить обстановку в регионе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее, вероятно, вызывает обеспокоенность у государств, расположенных на побережье Финского залива. Он назвал подобные инциденты опасными и отметил, что они способствуют усилению напряженности в регионе.

Кроме того, Москва рассчитывает, что страны Балтии воспользуются своим влиянием на Киев, чтобы предостеречь украинские власти от дальнейшего расширения террористической активности на Балтике, добавил Песков. По его словам, нужно не допустить продолжения такой опасной практики.

Об атаке двух беспилотников на российский сухогруз, следовавший в Калининград, стало известно 21 ноября. К судну подошел российский спасательный корабль, после чего экипаж сообщил, что эвакуация не требуется и команда намерена продолжить движение по маршруту.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил, что угрозы для снабжения региона нет, а финская пограничная охрана направила силы к месту происшествия для участия в спасательной операции.

