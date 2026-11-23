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Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль пропустит выездной матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Сабаха" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Ямаль испытывает легкий дискомфорт в правом голеностопе", – говорится в заявлении клуба.

При этом футболист должен выйти на поле в матче против "Депортиво", который состоится в воскресенье, 29 августа.

Ямалю 19 лет, и в текущем сезоне он сыграл за "Барселону" 17 матчей, в которых отличился 13 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Матч "Сабаха" и "Барселоны" состоится в Баку 25 ноября в 20:45 по московскому времени. После четырех туров "Барселона" идет на 5-м месте в турнирной таблице с 9 очками, а "Сабах" находится на 31-м месте с 3 результативными баллами.

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