Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки сбили 819 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа, а также один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает телеканал "360".

Кроме того, российские средства ПВО смогли ликвидировать четыре управляемые авиабомбы. Одновременно оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Под удары также попали места производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов. Среди вражеских целей в оборонном ведомстве назвали склады боеприпасов, военные аэродромы, радиолокационные станции слежения за воздушной обстановкой и пункты временной дислокации. Работа по ним велась в 142 районах.

До этого российские беспилотники поразили объекты украинской портовой инфраструктуры в Измаиле. Уточнялось, что в порту были поражены объекты, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения украинских войск. Кроме того, удар пришелся по сухогрузу, который доставлял для ВСУ грузы двойного назначения.

