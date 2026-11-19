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Сотрудники нидерландского производителя вооружений Destinus помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) запускать ударные беспилотники по целям на территории России. Об этом сообщила газета NRC, изучившая внутренние документы и переписку компании, а также опросившая более 40 человек, включая ее нынешних и бывших работников.

По сведениям СМИ, в начале июня 2023 года специалисты Destinus по приглашению одного из подразделений ВСУ прибыли на передовую и помогли украинским военным отправить беспилотник Da Vinci со взрывчаткой в сторону Воронежа.

В июне власти города сообщили, что украинский дрон врезался в жилой дом, трое человек получили ранения от осколков стекла. Как пишет NRC, сотрудники компании пересылали друг другу видеозапись удара и предполагали, что в здание мог попасть их аппарат.

После публикации кадров удара по жилому дому Destinus продолжила испытания. Часть работников, допускавших, что удар нанес их беспилотник, "с воодушевлением звонили друг другу". По их оценке, атака на Воронеж позволяла считать аппарат "проверенным в боевых условиях".

В Минобороны Нидерландов в ответ на запрос NRC заявили, что действия, связанные с применением оружия, следует расценивать как "непосредственное участие в военных действиях". Нидерландский адвокат Лисбет Зегвелд предупредила, что Нидерланды рискуют сами оказаться втянутыми в конфликт, если будут поддерживать компании, чьи сотрудники участвуют в боевых действиях на Украине.

Посольство России в Нидерландах заявило, что после публикации Destinus о применении ее ракет для ударов по Крымскому мосту Москва была "должным образом осведомлена" о вовлечении Нидерландов в конфликт на Украине. Диппредставительство приложило к заявлению скриншот публикации, в которой компания утверждает, что ее ракеты RUTA использовались для ударов по Крымскому мосту два дня подряд.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби на встрече с европейскими союзниками раскритиковал Киев за атаки на российскую территорию. Речь шла в том числе о недавней операции против Крымского моста. Демарш Колби озадачил немецких, британских и других европейских участников заседания. При этом Владимир Путин говорил, что Москва ответит на удары Украины по Крымскому мосту, но ответ России будет гораздо более болезненным для Киева.

