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Модель Анастасия Решетова и бизнесмен Валерий Цвек тайно стали супругами: брак они зарегистрировали в Барвихе, сообщает портал Super.

Согласно его данным, церемония прошла 19 ноября. На мероприятии присутствовал сын Решетовой Ратмир. Свадьбу, по словам источника, несколько раз переносили из-за самочувствия невесты – во время беременности ее мучил токсикоз.

Тридцатилетнему Цвеку пришлось постараться, чтобы завоевать сердце модели: бизнесмен долго добивался ее расположения, как отметил источник в окружении пары. Сами молодожены перемены в личной жизни пока не афишируют.

"Они очень счастливы вместе. Оба с нетерпением ждут появления малыша и начала нового семейного этапа", – поделился собеседник Super.

Вокруг личной жизни Решетовой долгое время не утихали обсуждения. После внезапного объявления о беременности в Сети начали гадать, кто стал отцом ребенка. В беседе с Super модель раскрыла, что ее бывший молодой человек Владислав Абрамян к малышу отношения не имеет. По информации портала, вопреки слухам, отношения с ним она завершила еще до беременности.

В июне текущего года модель сообщала, что хочет родить еще двоих детей до 35 лет. Блогер призналась, что раньше хотела только сына. Она не хотела, чтобы дочери достался ее характер. Вместе с тем отношения "мама – сын" казались ей наиболее комфортными.