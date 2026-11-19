19 ноября, 16:35Шоу-бизнес
Фото: legion-media.com/PEOPLETALK
Модель Анастасия Решетова и бизнесмен Валерий Цвек тайно стали супругами: брак они зарегистрировали в Барвихе, сообщает портал Super.
Согласно его данным, церемония прошла 19 ноября. На мероприятии присутствовал сын Решетовой Ратмир. Свадьбу, по словам источника, несколько раз переносили из-за самочувствия невесты – во время беременности ее мучил токсикоз.
Тридцатилетнему Цвеку пришлось постараться, чтобы завоевать сердце модели: бизнесмен долго добивался ее расположения, как отметил источник в окружении пары. Сами молодожены перемены в личной жизни пока не афишируют.
"Они очень счастливы вместе. Оба с нетерпением ждут появления малыша и начала нового семейного этапа", – поделился собеседник Super.
Вокруг личной жизни Решетовой долгое время не утихали обсуждения. После внезапного объявления о беременности в Сети начали гадать, кто стал отцом ребенка. В беседе с Super модель раскрыла, что ее бывший молодой человек Владислав Абрамян к малышу отношения не имеет. По информации портала, вопреки слухам, отношения с ним она завершила еще до беременности.
В июне текущего года модель сообщала, что хочет родить еще двоих детей до 35 лет. Блогер призналась, что раньше хотела только сына. Она не хотела, чтобы дочери достался ее характер. Вместе с тем отношения "мама – сын" казались ей наиболее комфортными.