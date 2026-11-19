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Российские и украинские спецслужбы сверяют списки участников нового обмена военнопленными. Процесс согласования находится на завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время он (обмен. – Прим. ред.) произойдет", – отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

После завершения сверки к организации обмена подключатся уполномоченные по правам человека России и Украины. Песков уточнил, что процедура пройдет с их участием, но конкретную дату пока не назвал.

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной был согласован в рамках переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября при участии США. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила, что подготовка к масштабной процедуре уже ведется.

Спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер также подключились к работе. По их оценке, предстоящий обмен станет крупнейшим с начала спецоперации и затронет тысячи человек.