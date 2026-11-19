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Режиссер монтажа Иван Лебедев, работавший над фильмами "Бумер" и "Аритмия", умер на 63-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в его окружении.

Смерть наступила внезапно. Причиной кончины стал инфаркт.

Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Он работал над картинами "Бумер", "Бумер. Фильм второй", "Аритмия", "Снегирь", "Все умрут, а я останусь", "Как я провел этим летом", "Сумасшедшая помощь", "Марс" и "Шиzа". В его фильмографии также указаны сериалы "Беспринципные", "Содержанки", "Небесный суд" и "Шторм".

В 2025 году Лебедев получил премию "Ника", победив в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа". Тогда он работал над кинокартиной "Кончится лето".

