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29 октября, 10:32

Культура

Умер художник-постановщик первого сезона "Тайн следствия" Владимир Южаков

Фото: kino-teatr.ru

Художник-постановщик Владимир Южаков, работавший над первым сезоном сериала "Тайны следствия", умер на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургской общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации".

По словам собеседника агентства, он скончался два дня назад.

Южаков родился 7 ноября 1952 года в Ленинграде. В 1978 году он завершил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, получив квалификацию художника-конструктора.

Карьеру в кино он начал в 1984 году, работая художником-декоратором на "Ленфильме". Среди фильмов, над которыми он трудился, были "Огни", "Тихое следствие" и "Спаси и сохрани" (режиссер – Александр Сокуров), а также "Прорыв" (режиссер – Дмитрий Светозаров).

Художником-постановщиком Южаков начал работать с конца 1980-х годов. В этом качестве он участвовал в создании фильмов "Случайный вальс" Светланы Проскуриной, "Циники" Дмитрия Месхиева, "Конец века" Константина Лопушанского и "Три цвета любви" Дмитрия Светозарова.

Кроме того, он работал над сериалами "Агентство НЛС", "Линии судьбы" и "Шоу должно продолжаться", а также над серией "Китайский квартал" сериала "Убойная сила".

В биографии Южакова есть и зарубежные проекты: "Лестница света" (Ирландия), "Рин. Легенда об иконе" (Япония), "Сеньора" (Аргентина), "Русская красавица" (Италия), а также "Распутин" и "Гагарин", снятые для Би-би-си.

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