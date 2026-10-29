Роспотребнадзор передал граничащим с ДРК странам тесты на лихорадку Эбола

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Роспотребнадзор передал тест-системы для идентификации возбудителя Эболы всем государствам, которые граничат с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на саммите "Россия – Африка".

"Передали тест-системы в необходимом количестве", – передает слова Поповой ТАСС.

По ее словам, это нужно, чтобы у государств была возможность идентифицировать возбудителя. Служба делится такими наборами при возникновении любой ситуации. Сейчас речь идет о варианте Бундибуджио, добавила Попова.

Вспышка лихорадки Эбола охватывает все новые территории, а ее течение усложняется. Это связано с ростом числа заболевших в Кении, распространением инфекции на новую, восьмую по счету провинцию в ДРК и подтверждением первого случая в Нигерии.

Владимир Путин подчеркивал, что российские медики готовы продолжать оказывать помощь Африке в борьбе с холерой и эпидемией Эболы. Президент напомнил, что врачи РФ уже помогали африканцам бороться с другими опасными инфекциями.