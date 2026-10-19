Число случаев заболевания Эболой в Кении увеличилось до восьми

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Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Кении увеличилось до восьми. Об этом сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на гендиректора министерства здравоохранения страны Патрика Амота.

По его словам, было проведено тестирование 38 человек, у одного результат оказался положительным

Новый заболевший – 49-летний мужчина, работавший помощником по уходу за пациентами в больнице Nairobi Hospital. Предположительно, он контактировал с первым заразившимся.

У мужчины поднялась температура, начались головная и мышечная боль. После того как тест дал положительный результат, пациента изолировали.

Первым зараженным оказался гражданин Кении, приехавший из Демократической Республики Конго. Он умер 5-го числа, после этого кенийские власти поместили на карантин 108 человек.

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в мае 2026 года. К сентябрю число подтвержденных случаев достигло почти 7,5 тысячи человек. Количество погибших с момента начала вспышки составляет 3 605.