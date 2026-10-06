В Кении выявлен первый случай заражения вирусом Эбола

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован в Кении. Об этом сообщил телеканал KBC со ссылкой на министра здравоохранения страны Эйдена Дуале.

По его данным, пациент, у которого обнаружили инфекцию в Найроби, скончался. Сведения о его гражданстве, возможном источнике заражения и круге контактировавших лиц пока не приводятся.

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) произошла в мае. В рамках исследования было выявлено, что вспышка заболевания была спровоцирована новым вариантом вируса Бундибугио, который, предположительно, перешел к человеку от животного.

В сентябре стало известно, что число подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы в ДРК достигло почти 7,5 тысячи человек. Количество погибших с момента начала вспышки составляет 3 605 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что санитарный контроль на российских границах усилен из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Все, кто прибывает из эпидемиологически неблагополучных стран, подвергаются проверке.

Если у пересекающих границу фиксируют повышенную температуру или другие признаки недомогания, их направляют в больницу. При этом академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию.