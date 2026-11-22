Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичные полицейские задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников, который забрал у школьника 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, аферисты звонили подростку, представляясь сотрудниками разных ведомств, и убедили его, что его семье грозит уголовная ответственность.

"Под предлогом "декларирования" денег и проведения "онлайн-обыска" школьник собрал все семейные сбережения и передал незнакомцу возле дома на улице Коштоянца", – говорится в сообщении.

Курьера задержали сотрудники полиции на улице Малая Почтовая. Полученные деньги он перевел на криптовалютный счет кураторов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее житель Подмосковья отправился в Омск по указанию людей, представившихся сотрудниками спецслужб, и проник в чужой дом. Мужчина забрал оттуда деньги и драгоценности на сумму более 2 миллионов рублей.

Предварительно, аферисты убедили мужчину, что он должен принять участие в секретной специальной операции. Злоумышленники угрожали ему уголовным преследованием в случае отказа выполнять их требования. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

