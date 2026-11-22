Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пятерых взрослых, пострадавших при утечке хлора в хабаровском бассейне "Дельфин", уже выписали из больницы, еще двое готовятся покинуть стационар. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Пациентов отпустили домой вечером 21 ноября, их состояние медики оценили как удовлетворительное. К утру 22 ноября в больнице Войно-Ясенецкого оставались два человека: одного из реанимации перевели в отделение токсикологии, врачи отмечают положительную динамику. Обоих планировали выписать в тот же день.

10 человек, среди которых трое детей, пострадали из-за утечки хлора в бассейне "Дельфин" в Хабаровске 21 ноября. Состояние несовершеннолетних оценивалось как средней тяжести.

Сперва следователи заявили, что в бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. Однако спустя время в региональном СК сообщили, что причиной ЧП стала ошибка работника бассейна, который вместо кислоты он добавил хлор.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работу бассейна приостановили.

