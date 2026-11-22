Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные поразили электростанцию "Правобережная" 330 киловольт в Запорожье, от которой получают энергию предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ночь на 22 ноября БПЛА нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Одесской области целью стал порт Килия. Там, как уточнили в Минобороны, поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для доставки военного имущества и грузов для ВСУ.

Кроме того, на переходе морем северо-восточнее Одессы поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили электроподстанцию напряжением 110 киловольт в Виннице, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В Минобороны уточнили, что удары наносились дронами.

Целями стали объекты энергетики, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Также в акватории Черного моря к югу от Одессы было поражено грузовое судно типа сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.

