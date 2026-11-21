Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московским центральным диаметрам (МЦД) исполнилось семь лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"За это время они выросли в масштабную сеть наземного метро, которая каждый день связывает миллионы жителей Москвы и Подмосковья", – отметил мэр.

Движение по диаметрам было запущено в 2019 году мэром вместе с Владимиром Путиным. В настоящее время МЦД – это четыре диаметра и 138 станций. В каждый рабочий день пассажиры совершают на них порядка 1,7 миллиона поездок, что более чем вдвое превышает показатель 2011 года.

Всего с момента запуска диаметрами воспользовались свыше 2 миллиардов раз. Пассажирам доступны больше 100 пересадок на метро, МЦК и МЦД, а также единая билетная система. Поездки для москвичей стали в два раза дешевле.

Подвижной состав на диаметрах полностью обновили. Для этого закупили более 400 современных поездов.

Меняется вместе с диаметрами и сама городская инфраструктура. Появляются транспортные узлы – московские городские вокзалы, которых сейчас уже больше 50. Они объединяют железнодорожный транспорт с метро, МЦК и наземными маршрутами, обеспечивают удобные пересадки, а поездки становятся комфортнее. На таких вокзалах внедряют современную навигацию и цифровые сервисы.

За семь лет МЦД стали не просто одним из главных транспортных проектов столицы, а частью большой истории преобразования города. Кроме того, это первый этап программы развития Центрального транспортного узла, который поможет создать наземное метро и в регионах.

При этом с начала осени пассажиры МЦД совершили более 88 миллионов поездок. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что такие показатели говорят о востребованности этого вида транспорта. На МЦД-1 пришлось 17,9 миллиона поездок, на МЦД-2 – 24,1 миллиона, на МЦД-3 – 27,2 миллиона, а на МЦД-4 – 19,1 миллиона.

