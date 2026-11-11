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11 ноября, 15:31

Транспорт

ЦППК установит велопарковки на станциях МЦД к новому сезону

Фото: пресс-служба ЦППК

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) установят велопарковки на четырех станциях Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Всего будет предусмотрено 60 мест. Работы уже завершаются на станциях "Поклонная" и "Авиамоторная", а к новому сезону парковки появятся на "Кутузовской" и "Новодачной". Больше всего велосипедов – 20 – можно будет оставить на "Поклонной".

Конструкция представляет собой изогнутую дугу и позволяет пристегнуть раму или колесо замком, цепью, тросом или другим противоугонным устройством. Каждая стойка рассчитана на два велосипеда.

Парковки размещают у станций МЦД, рядом с которыми находятся парки и популярные среди велосипедистов локации. Это позволит пассажирам удобнее комбинировать велосипедные поездки с городским транспортом.

Ранее сообщалось, что сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится, когда в городе установится стабильная минусовая температура. Отмечалось, что аренда прекращается для безопасности горожан, когда на дорогах образуются наледь и гололед.

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