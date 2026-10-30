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30 октября, 11:42

Транспорт

Сезон проката самокатов в Москве завершат при стабильных минусовых температурах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится, когда в городе установится стабильная минусовая температура. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что решение принимается исходя из погоды, а не четко по календарю. Аренда прекращается для безопасности горожан, когда на дорогах образуются наледь и гололед. В такой ситуации колеса теряют сцепление с асфальтом, тормозной путь увеличивается.

Сейчас, отметил вице-мэр, велосипеды и самокаты использовать безопасно. О последнем дне их проката москвичей проинформируют заранее, чтобы они заблаговременно построили маршруты, учитывая эти изменения.

После завершения сезона средства индивидуальной мобильности (СИМ) пройдут техническое обслуживание в сервисных центрах.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что москвичей на следующей неделе ждет начало "автомобильной зимы". Это значит, что водителям уже можно готовиться к замене летней резины на зимнюю. В начале ноября в столице похолодает до 0–5 градусов, а 3–4 ноября возможен первый снег.

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