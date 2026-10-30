Стилист Рогов заявил, что предпочитает славе деньги

Фото: Агентство "Москва"

Стилист и телеведущий Александр Рогов заявил, что больше не стремится к популярности и предпочитает ей финансовые возможности. Об этом он рассказал в проекте "Ужин с Роговым".

По словам стилиста, раньше он нередко встречал на улице людей, которые узнавали его и благодарили за работу. Теперь же известность для него стала инструментом, который помогает запускать масштабные проекты.

"Если выбирать популярность или деньги, я выберу деньги. Это свобода в любом случае – ты можешь себе позволить больше", – объяснил стилист.

Ранее Рогов рассказал, что во время учебы на факультете иностранных языков Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого столкнулся с травлей со стороны декана.

По словам стилиста, она началась на пятом курсе, когда он пропустил зимнюю сессию из-за обучения в школе Владимира Познера. Рогов рассказал, что преподавателям приказали занижать ему оценки на экзаменах, из-за чего он окончил вуз с психологической травмой.

