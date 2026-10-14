Стилист Рогов рассказал о травле со стороны декана института

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Стилист и телеведущий Александр Рогов заявил, что в институте его травил декан, из-за чего он окончил учебу с травмой. Об этом он рассказал в проекте "Ужин с Роговым".

"В итоге меня там догнобили до такого, что на всех экзаменах было приказано всем вставить мне низкие оценки. И я окончил институт с дикой травмой. А могли бы вместо этого гордиться мной", – сказал стилист.

По словам Рогова, травля началась на пятом курсе, когда декан стал его научным руководителем. Тогда стилист пропустил зимнюю сессию из-за обучения в школе Владимира Познера.

Рогов обучался на факультете иностранных языков в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого.

Ранее Рогов признался, что перед съемками выпусков развлекательно-гастрономического шоу "Ужин с Роговым" с журналисткой Ксенией Собчак и блогером и дизайнером Артемием Лебедевым испытывал волнение. Среди гостей, с которыми ему особенно комфортно работать, ведущий выделил стилиста Гошу Карцева.

