Стилист Рогов признался, что боялся приглашать Собчак и Лебедева на свое шоу

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Стилист и телеведущий Александр Рогов признался, что перед съемками выпусков развлекательно-гастрономического шоу "Ужин с Роговым" с журналисткой Ксенией Собчак и блогером и дизайнером Артемием Лебедевым испытывал волнение. Об этом Рогов рассказал порталу "Леди Mail".

При этом среди гостей, с которыми ему особенно комфортно работать, Рогов выделил стилиста Гошу Карцева. Они давно знакомы и хорошо понимают друг друга, поэтому Карцев, по словам телеведущего, одновременно помогает ему вести программу и создает дополнительные сложности во время съемок. Рогов считает это одной из особенностей выпусков с его участием.

Еще одним любимым гостем проекта ведущий назвал блогера и телеведущего Романа Каграманова.

Рогов также отметил, что ему интересно работать и с людьми, которых он раньше лично не знал. По его словам, такие участники нередко раскрываются с неожиданной стороны, поэтому после съемок впечатления от них могут сильно отличаться от первоначальных ожиданий.

Ранее певица Ольга Бузова провела юбилейный концерт в "Live Арене", посвященный десятилетию ее музыкальной карьеры. Шоу собрало около 11 тысяч зрителей, а среди гостей был народный артист России Филипп Киркоров, который поддержал певицу перед выступлением и позже вместе с певцом Прохором Шаляпиным встретил ее на сцене. Шаляпин оценил стоимость концерта примерно в 300 миллионов рублей, однако Бузова отказалась обсуждать финансовую сторону шоу.