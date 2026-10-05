Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 15:23

Шоу-бизнес

Стилист Рогов признался, что боялся приглашать Собчак и Лебедева на свое шоу

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Савостьянов

Стилист и телеведущий Александр Рогов признался, что перед съемками выпусков развлекательно-гастрономического шоу "Ужин с Роговым" с журналисткой Ксенией Собчак и блогером и дизайнером Артемием Лебедевым испытывал волнение. Об этом Рогов рассказал порталу "Леди Mail".

При этом среди гостей, с которыми ему особенно комфортно работать, Рогов выделил стилиста Гошу Карцева. Они давно знакомы и хорошо понимают друг друга, поэтому Карцев, по словам телеведущего, одновременно помогает ему вести программу и создает дополнительные сложности во время съемок. Рогов считает это одной из особенностей выпусков с его участием.

Еще одним любимым гостем проекта ведущий назвал блогера и телеведущего Романа Каграманова.

Рогов также отметил, что ему интересно работать и с людьми, которых он раньше лично не знал. По его словам, такие участники нередко раскрываются с неожиданной стороны, поэтому после съемок впечатления от них могут сильно отличаться от первоначальных ожиданий.

Ранее певица Ольга Бузова провела юбилейный концерт в "Live Арене", посвященный десятилетию ее музыкальной карьеры. Шоу собрало около 11 тысяч зрителей, а среди гостей был народный артист России Филипп Киркоров, который поддержал певицу перед выступлением и позже вместе с певцом Прохором Шаляпиным встретил ее на сцене. Шаляпин оценил стоимость концерта примерно в 300 миллионов рублей, однако Бузова отказалась обсуждать финансовую сторону шоу.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика