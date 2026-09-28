Блогер Айза раскритиковала дизайнера Артемия Лебедева из-за его слов об изнасилованиях

Блогер Айза жестко раскритиковала дизайнера Артемия Лебедева за интервью, в котором он неоднозначно высказался о теме женских оргазмов. В частности, последний заявил, что девушки способны достичь этого состояния, даже когда их насилуют. Подробности – в материале Москвы 24.

"Чисто механика"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam; Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дизайнер Артемий Лебедев вновь оказался в центре скандала из-за своих высказываний.

В Сети завирусился фрагмент интервью блогера на канале Юлии Прудько, запись которого вышла еще в марте 2024-го. В нем Артемий порассуждал на тему оргазмов, отметив, что женщина может достигнуть этого состояния, "даже когда ее насилуют", потому что "это механическая вещь".





Артемий Лебедев дизайнер, блогер И это главная проблема всех изнасилованных женщин – у нее же в голове начинается: "Как так? Это же насилие, это чудовищно". <...> Но она к*****а не потому, что она на него хорошо отреагировала, а потому, что это чисто механика.

Фото: youtube.com/"Прудько среди своих"

По мнению Лебедева, у мужчин этот процесс тоже носит механический характер. Высказывание Артемия вызвало резонанс в Сети.

"Когда мы уже запретим этого Лебедева", "он просто проецирует, скорее всего, на себя, вот и несет то, что несется", "Лебедев в последнее время слишком много всякой чуши болтает", "такое ощущение, что у него никогда не было женщин", – высказались комментаторы.

С мнением Лебедева в корне не согласилась и экс-супруга рэпера Гуфа, блогер Айза-Лилуна Ай, о чем сообщила в своем блоге. По ее словам, многие женщины не получают оргазм даже в браке с любимым мужчиной.





Айза-Лилуна Ай блогер Не говоря уже от изнасилования! <...> Оргазм женщин – искусство, которое неподвластно тупорылым мужчинам!

Кроме того, инфлюенсер назвала дизайнера тупым и оскорбила в нецензурной форме.

"Когда ты была вкусной, дорогой колбасой"

Артемий Лебедев регулярно попадает в скандалы из-за своих высказываний.

Например, 11 сентября в Сети появился выпуск шоу Карена Адамяна "50 вопросов", в котором дизайнер порассуждал на тему отношений. В частности, он сравнил некоторые романы с заветренной колбасой.





Артемий Лебедев дизайнер, блогер Бывают отношения, которые засыхают, как колбаса трехмесячная на полке. Уже не будешь доедать, уже не жалко. Отношения остались в прошлом, когда ты была вкусной, дорогой колбасой. А сейчас я тебя выкидываю без сожаления совести.

В том же выпуске Артемий выразил мнение, что мужчинам лучше завершать отношения по СМС, чтобы обойтись "без слез и воплей". Как оказалось, он и сам не раз прибегал к такому способу расставания.

"Самое мужское, понятное и распространенное – это расстаться по СМС. Потому что для мужчины это понятно, рационально, четко, зафиксировано, меньше слез – больше дела. Долгие проводы – лишние слезы. Ты написал – вопрос закрыт", – высказался дизайнер.

В августе Лебедев разгневал Сеть, проведя для подписчиков финансовый ликбез. Артемий объяснил, как жить тем, чей доход не превышает 60 тысяч рублей в месяц.





Артемий Лебедев дизайнер, блогер Если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам – это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить.

Лебедев также посоветовал экономить на еде и не тратиться на дорогую технику.

"Если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить", – добавил дизайнер.

В Сети мнения разделились: одни вновь раскритиковали Артемия, заявив, что на такую сумму прожить невозможно. Другие же отметили, что посыл заключался в том, чтобы уметь рационально распределять свои доходы.

"Я бы посмотрел реалити, где Артемий прекрасно выживает на 30 тысяч рублей в месяц", "допустим, я одна проживу на 30 тысяч, а с детьми что делать? Они тоже есть просят, и не три раза, а как минимум пять", "главный посыл этого видео – живите по средствам!", "можно жить на 60 тысяч и откладывать, все себе позволять, когда надо, а можно жить и на миллион так, что будет не хватать. Все правильно Артемий говорит", "в интернете ни один комментатор не считает, что все зависит от него самого. Все ведут себя, как будто зарплату рандомно раскидали: кому – 30, кому – 60, кому – 130", – высказались комментаторы.

"Если бы редфлаг был синим"

Лебедев находился и на грани "отмены". В апреле 2026 года был опубликован выпуск шоу "Натальная карта", после чего в Сети появились нарезки, в которых ведущая проекта Олеся Иванченко плакала в кадре, а коллега Дмитрий Журавлев пытался ее подбодрить. Лебедев в это время невозмутимо наблюдал за происходящим, а порой грубо отвечал Иванченко, подметили пользователи. Тогда в комментариях всерьез прозвучали призывы "отменить" Лебедева.

Однако другие зрители вступились за гостя, заявив, что ведущая повела себя непрофессионально, а реакция Лебедева была лишь ответом на "пассивную агрессию" со стороны Иванченко.

"Если бы редфлаг был синим", "складывается ощущение, что Лебедев – просто вампир энергетический, который всячески пытается задеть Олесю, подпитаться ею", "давайте его так поунижают несколько часов, и мы посмотрим, как он не будет обращать на это внимания", "нужно учиться вывозить тяжелых гостей. <...> Тут просто разной весовой категории люди. Этот орешек ей не по зубам. Артемий пришел на шоу, и шоу было", "переигрывает девочка, а Артемий с ней играет", – отметили комментаторы.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/temalebedev

В марте 2026-го бурно обсуждался другой скандал с участием дизайнера. Он прокомментировал ситуацию с бездомной собакой в одной из челябинских пиццерий: управляющая уволила курьера из-за того, что он укрыл животное фирменным пледом. Лебедев отметил, что наличие неопрятного пса вблизи точки общепита могло доставлять дискомфорт посетителям.

"Вряд ли те люди, которые приходят пожрать пиццу, хотели бы, чтобы тот, кто им эту пиццу выдает, только что гладил какую-то вонючую больную собаку", – заявил Лебедев.

При этом Артемий не удержался от более радикальных решений.





Артемий Лебедев дизайнер, блогер Если животное на улице само существует и сбилось в стаю, то его надо отстреливать, потому что так контролируется популяция. Дикие собаки не должны бегать на улице.

В комментариях многие призвали "отменить" Лебедева, обвинив в бесчеловечности и пропаганде жестокого обращения с животными.

