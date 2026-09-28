Уголовное дело возбудили после пожара на заводе петард под Ярославлем

Фото: МЧС РФ

Уголовное дело возбудили после пожара на производстве пиротехники в Кубринске Ярославской области, где, по данным МЧС, погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент квалифицирован по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц.

В ведомстве подчеркнули, что точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Назначены экспертизы.

В ярославской прокуратуре, в свою очередь, заявили, что на место происшествия выехала исполняющий обязанности прокурора области Светлана Козлова. Ведомство организовало проверку и держит ситуацию на контроле.

По данным канала Mash, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки: огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Разрушены два здания.

Пожар на заводе по производству петард в Кубринске Переславль-Залесского округа произошел 28 сентября. В МЧС РФ сообщили, что в результате взрыва погибли пять человек, еще один пострадал. Тела погибших были найдены при разборе обрушившихся конструкций.

В настоящее время пожар на производстве локализован. Пожарные ликвидируют отдельные очаги возгорания.