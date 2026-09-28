Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" двум подразделениям ВС РФ

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Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований "гвардейский" 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения. Документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе о бригаде отмечается, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Теперь подразделение будет именоваться 92-й отдельной гвардейской радиотехнической бригадой (особого назначения). Аналогичный указ подписан о 318-м отдельном радиотехническом полку особого назначения. Оба документа вступают в силу со дня подписания – 28 сентября.

Ранее президент РФ отмечал, что работа по увековечению памяти участников специальной военной операции чрезвычайно важна для общества и государства. Путин указывал, что участники СВО интересуются тем, останется ли информация об их подвигах в истории и будет ли государство уделять этому внимание.

