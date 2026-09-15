15 сентября, 05:57Политика
Тихоокеанский флот провел патриотическую акцию в селе на Камчатке
Фото: MAX/"Тихоокеанский флот"
Тихоокеанский флот провел береговой этап патриотической акции "Тихоокеанская слава. Сила в правде – 2026" в селе Усть-Большерецк на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.
Центральным событием дня стало торжественное посвящение учащихся четырех школ Усть-Большерецкого муниципального округа в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". 40 школьников принесли клятву юнармейца и получили значки из рук офицера ТОФ.
В рамках акции для жителей села выступил военный оркестр 40-й гвардейской бригады морской пехоты, солистка ансамбля "Адмиральский час" и местные творческие коллективы.
Военнослужащие показали рукопашный бой. Гостям продемонстрировали бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы "Бастион" и стрелковое оружие. Работала полевая кухня с ухой и солдатской кашей. В доме культуры показали фильм "9 секунд" о подвиге матроса Алдара Цыденжапова.
Мероприятие прошло в рамках проекта Минобороны России "Единство в памяти. Сила в подвиге!"
Ранее патриотическая акция у мемориала воинам-десантникам состоялась в центре Москвы. В мероприятии приняли участие депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов, Герой России Анатолий Сафронов и координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Центральному округу Сергей Карелин.