Сергей Собянин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В 2025 году в патриотических мероприятиях приняли участие 912 тысяч столичных школьников и студентов колледжей. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр отметил, что патриотическое воспитание интегрируется в учебный процесс образовательных учреждений.

"Мы уделяем много внимания организации патриотического воспитания молодежи. Продолжим эту системную работу, которая дает хорошие результаты", – заявил градоначальник.

Среди приоритетных направлений – сохранение исторической памяти и преемственности поколений, кадетское образование, спортивно-патриотические палаточные лагеря, благотворительные акции и гуманитарная помощь участникам спецоперации, а также экскурсионные программы в музеях Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что лето в спортивно-патриотических лагерях провели свыше 13 тысяч детей. В 2026 году количество таких лагерей выросло с 3 до 10. В них организовали почти 3 тысячи мероприятий.

Юные жители столицы осваивали дисциплины: огневую, строевую, инженерную, пожарную, альпинистскую, туристскую подготовку и многое другое. В конце каждой смены ребята участвовали в большой тактической игре, где демонстрировали полученные навыки.