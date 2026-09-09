Космические условия ускорили рост четырех сортов помидоров

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Семена четырех сортов помидоров после пребывания в космосе продемонстрировали более высокую скорость прорастания и лучшие показатели роста по сравнению с земными аналогами. Такие результаты получили в рамках международного проекта "В космос со своим помидором", сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя исследования Валерию Вихрову.

В эксперименте специалистам Института медико-биологических проблем РАН помогали российские и белорусские школьники. В августе – сентябре 2025 года они вместе отправили в космос семена сортов "пиннокио", "грошик", "донецкий" и "бычье сердце" на борту биоспутника "Бион-М" № 2.

После возвращения школьники проращивали семена одновременно с контрольными образцами, которые не побывали в космосе. Они оценивали, как на растения повлияли невесомость, экстремальные температуры и космическая радиация.

По словам Вихровой, у всех четырех сортов космические семена всходили быстрее и в большем количестве. При этом выраженность эффекта зависела от конкретного сорта.

На десятые сутки эксперимента зафиксировали более активный рост надземной части растений. Особенно заметным он оказался у сортов "грошик", "донецкий" и "бычье сердце". Космическая обработка семян положительно сказалась и на развитии корней у всех исследованных томатов, причем наиболее чувствительными к этому воздействию оказались "донецкий" и "бычье сердце".

В итоге "грошик", "донецкий" и "бычье сердце" признали наиболее перспективными для дальнейшего изучения. Их предложили использовать в последующих исследованиях, посвященных выращиванию растений в космических условиях.

Ранее жительница Красноярска Мария Приймак показала в Сети помидор, который весит 4,5 килограмма. Девушка вырастила его на своем участке и установила новый рекорд России по весу томата. На участке Приймак есть еще шесть плодов весом от 1,3 до 2,7 килограмма – все они были выращены без использования химических удобрений.