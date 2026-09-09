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09 сентября, 17:05

Транспорт

В ЦОДД посоветовали менять авторезину на зимнюю при температуре ниже 5 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среднесуточная температура воздуха ниже 5 градусов – сигнал для автовладельцев переходить на зимнюю резину. Об этом Агентству "Москва" напомнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве подчеркнули, что при наступлении заморозков, когда автомобиль еще не переобут, водителям следует снижать скорость, не совершать резких маневров и держать увеличенную дистанцию. А лучше в такие дни пересесть на городской транспорт.

Особое внимание в ЦОДД уделили путешествиям за пределы Москвы. Если автомобилисты выезжают в Подмосковье, где заморозки наступают раньше, им советуют менять резину заблаговременно. Кроме того, водителям рекомендуют совершать поездки днем, когда температура выше.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что смена комплекта шин обойдется россиянам примерно в 4–5 тысяч рублей. При этом стоимость зависит от размера колеса.

Как уточнил эксперт, замена колес размера R15–16 может стоить 2,5–3 тысячи рублей. А за замену колес R20–22 придется заплатить уже 20 тысяч рублей.

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