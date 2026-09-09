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09 сентября, 16:45

Политика

РФ и Турция обсудили угрозы судоходству в Черном море

Фото: depositphotos/mexitographer​

Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили действия киевского режима в Черном море, которые создают угрозу безопасности судоходства. Об этом сообщает МИД РФ.

В министерстве отметили, что российская сторона довела до турецких коллег принципиальные подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине, которые предполагают устранение его первопричин. Кроме того, были представлены оценки разрушительных действий Киева в акватории.

Ранее МИД Турции вызвал посла Украины в Анкаре Наримана Джеляля после украинских атак на турецкие суда Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe в Черном море. Дипломату сообщили о необходимости обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в акватории Черного моря.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что Анкара предлагала Москве и Киеву выработать меры для предотвращения новых атак на мирные суда в Черном море. Он указал, что жертвами ударов становятся турецкие корабли и моряки.

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