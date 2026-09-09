Пожар произошел на поврежденной при атаке БПЛА электроподстанции в Геленджике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул на поврежденной при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины электроподстанции в Геленджике. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время на территории объекта ведутся работы по тушению огня. Потушить пожар рассчитывают в ближайшие часы.

Ранее возгорание произошло на одном из промышленных объектов Нового Уренгоя после падения обломков беспилотника. Никто не погиб и не пострадал.

Как уточнил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, пожар произошел на территории топливно-энергетического комплекса.