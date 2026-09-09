Тверскую улицу, Боровицкую площадь и Москворецкую набережную временно перекрыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение временно закрыли на ряде улиц в центре Москвы вечером 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение перекрыто на Тверской улице перед Моховой улицей, на Боровицкой площади, а также на Москворецкой набережной перед Китайгородским проездом.

В связи с этим в департаменте рекомендовали по возможности использовать для поездок метро. При поездке на автомобиле лучше строить маршрут заранее и сверяться с навигатором.

Ранее движение перекрыли на внешней стороне 30-го километра МКАД в районе Бирюлева Западного из-за загоревшейся машины. Автомобилистов попросили выбирать объездные пути.