Четверо мужчин в Мурманске спасли при пожаре ребенка, растянув под окном одеяло

Фото: vk.ru/iivanlebedev

Четверо сотрудников "Управления дорожного хозяйства" Мурманска спасли маленького ребенка во время пожара в жилом доме. Об этом сообщил глава областного центра Иван Лебедев в своем канале в MAX.

По его словам, Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко натянули одеяло под окном, из которого валил дым, и поймали ребенка, предотвратив его падение. Малыш не пострадал.

Он также отметил, что за проявленные смелость и оперативность сотрудники будут представлены к городской награде.

"Благодарю ребят за смелость и неравнодушие. Такие люди – гордость Мурманска", – подчеркнул Лебедев.

В мэрии Мурманска РИА Новости уточнили, что инцидент произошел на улице Шмидта еще до приезда пожарных. Там прохожим скинули одеяло, и ребенок спасся, спрыгнув с высоты третьего этажа.

Ранее 16 человек спасли при пожаре в жилом доме на Хабаровской улице на востоке Москвы. Уточнялось, что возгорание произошло на лестничной клетке. Спустя время пожар оперативно ликвидировали.