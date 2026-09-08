Маркетолог Новиков предрек конец механизму теневого проката голливудского кино в РФ

Предсеансовое обслуживание, благодаря которому российские кинотеатры показывали голливудское кино ушедших студий, может полностью исчезнуть к Новому году, утверждают эксперты. Что будет с репертуаром в таких условиях, разбиралась Москва 24.

Без "Дюны" и "Мстителей"?

Предсеансовое обслуживание, в рамках которого россияне смотрели в кинотеатрах голливудкие фильмы, может полностью прекратиться к Новому году. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.



Предсеансовое обслуживание – схема, при которой зритель покупает билет на легальный фильм (как правило, это российское короткометражное кино), а перед ним кинотеатр якобы "бесплатно" показывает зарубежную новинку без прокатного удостоверения. Практика распространилась после 2022 года, когда зарубежные студии вроде Disney, Warner Bros. и Universal прекратили официальный прокат в РФ.



По мнению Воронкова, практика будет полностью прекращена в течение ближайших двух-трех месяцев. Таким образом, под угрозой срыва показ в РФ таких крупных релизов, как "Дюна-3" и "Мстители: Доктор Дум", мировой прокат которых должен начаться в конце 2026 года.

Но даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года, отметил он.





Алексей Воронков председатель Ассоциации владельцев кинотеатров На текущий момент выпуск в российский прокат "Мстителей" и "Дюны-3" не планируется вне зависимости от графика релизов российских фильмов. На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно.

Ранее нелицензионные показы осудила в беседе с журналистами советник президента РФ Елена Ямпольская, заявив, что всегда была против этого бизнеса. По ее словам, неизвестно, куда в таком случае идут деньги за билеты, плюс не всегда понятно, что именно показывают публике.

"Наши "друзья и партнеры" снимают много, в том числе и клеветнических (фильмов. – Прим. ред.)", – заявила Ямпольская.

О практике предсеансового обслуживания ее спросили в контексте переноса теневого проката фильма "Человек-паук: Новый день" на пару недель позже якобы для продвижения российских проектов. Ямпольская подчеркнула, что с уважением относится к фанатам голливудского супергероя, но новые поколения жителей страны должны иметь представление о богатстве отечественной культуры, на что и нацелен местный кинематограф.

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН подтвердила, что ужесточение политики в отношении теневого проката неизбежно.

"Это же нарушение закона, они без прокатного удостоверения показывают иностранные фильмы", – заявила она.

Драпеко отметила, что Госдума сейчас на каникулах, поэтому вопрос на государственном уровне пока не обсуждался, но, возможно, уже рассматривался в Минкультуры.

Генеральный директор одной из сетей кинотеатров Алексей Шабарин в интервью Радио РБК подтвердил достоверность заявлений Воронкова, добавив, что в отрасли уже обсуждается новая модель работы залов.

При этом в Сети уже успели обвинить режиссера Сарика Андреасяна, чья компания якобы пытается сорвать релизы "Дюны" и "Мстителей" ради своей картины "Зима в Простоквашино". Постановщик же заявил, что выступает за здоровую конкуренцию, но даже при совпадении дат выхода на экраны у его проекта другая аудитория.

"Ради фильма Андреасяна никто не будет суетиться и не будет двигать ни "Мстителей", ни "Дюну". Поверьте мне", – написал режиссер.

"Не очень хорошее решение"

Текущая ситуация с предсеансовым обслуживанием – прямой результат "неадекватной реакции фан-сообщества" на так называемый отсроченный старт картины "Человек-паук: Новый день". Таким мнением с Москвой 24 поделился кинокритик Александр Голубчиков.

"Если бы этой шумихи не было, власти, на мой взгляд, продолжали бы закрывать глаза на серый прокат и предсеансовое обслуживание, потому что это было "необходимое зло". Отечественное кино пока не способно обеспечить кинотеатры необходимым потоком зрителей для поддержания инфраструктуры", – отметил он.

Если посмотреть на сборы этого года, лето благодаря выходу "Человека-паука", а также нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" стало одним из самых кассовых во всем мире, добавил Голубчиков.

"Однако без западного кино мы не останемся. У нас есть фильмы, закупленные дистрибьюторами на кинорынках по ранним контрактам – это проекты Lionsgate, скоро выйдут новые "Голодные игры", анонсированы и другие громкие проекты", – уточнил он.

Также остаются боевики с Джейсоном Стэйтемом, французское кино, которое приходит по старым договоренностям, и азиатские хорроры, выходящие в прокат каждую неделю-две. Однако, по словам кинокритика, все это "не делает большой кассы". Выстреливают единичные случаи – европейское кино вроде "Графа Монте-Кристо" или голливудская франшиза "Джон Уик", которую в России показывали официально.





Александр Голубчиков кинокритик Все идет к тому, чтобы вынудить дистрибьюторов, которые ушли с российского рынка, вернуться и начать работать на новых условиях, исходя из дат, которые будет определять министерство культуры, выдавая прокатные удостоверения. Скорее всего, для голливудских фильмов будут устанавливать прокатные окна в межсезонье – когда нет отечественных крупных премьер. Это конец января, период с апреля до начала июня, а также сентябрь-октябрь.

В даты же, когда выходят отечественные блокбастеры под Новый год или в праздники, большого американского кино в любом случае не будет, предположил эксперт.

"Это не исключительная практика – раньше фильмы выходили в разных странах с разницей в недели и даже месяцы, как это было с Бондианой", – отметил он.

В то же время Голубчиков обратил внимание, что предсеансовое обслуживание занимает всего 10–15% российского рынка кинопоказа и не мешает отечественным фильмам собирать кассу.

"Если забиты все сеансы крупным российским проектом, а посещаемость там – 3–5 человек, уменьшение количества показов и добавление другого фильма принесло бы только пользу. Зритель подождет 10 минут и пойдет в другой зал, кинотеатр заработает больше, а с продаж идут налоговые поступления, потому что фильм отмечается в единой автоматизированной информационной системе и с билетов платятся налоги", – добавил эксперт.

По его мнению, отказ от предсеансового обслуживания "не очень хорошее решение", потому что теряются налоговые поступления от кинотеатров, российскому кинематографу это не сильно поможет. Зритель при этом фильмов не лишится, так как в интернете существует достаточно возможностей ознакомиться с премьерами, резюмировал кинокритик.

Легализация не за горами?

Предсеансовое обслуживание изначально было временным и вынужденным, однако сейчас эта конструкция постепенно себя исчерпывает, сказал Москве 24 маркетолог Игорь Новиков.

"С одной стороны, начиная с 2022 года вырос объем российского контента и его доля в кассе. С другой – практика показа зарубежных фильмов без прокатного удостоверения становится все более рискованной с юридической точки зрения", – отметил он.

При этом сам механизм остается в серой зоне: формально зритель идет на российский короткометражный фильм с прокатным удостоверением, а затем в рамках предсеансового обслуживания показывается картина без него, напомнил эксперт.

"Непонятно, как считается доход от иностранных фильмов, потому что многие из них формально проводились как российские. Однако важна даже не сама цифра, а то, что Голливуд помогал кинотеатрам выживать в периоды между крупными российскими премьерами. Именно в эти периоды зарубежные блокбастеры обеспечивали постоянный поток зрителей", – отметил маркетолог.





Игорь Новиков маркетолог Нельзя сказать, что, если человеку закрыть доступ к "Мстителям" или "Человеку-пауку", он автоматически пойдет на российский фильм, – это слишком оптимистично.

По оценке эксперта, самый большой риск в отказе от предсеансового обслуживания – усиление сезонности. Семейные фильмы в праздники дают до 77% кассовых сборов, но кинотеатрам нужен постоянный поток на все 52 недели в году. Таким образом, необходимо 20–25 сильных премьер в год, на которые зрители станут приходить регулярно.

"Кроме того, снижение продаж билетов тянет за собой падение сопутствующей выручки – попкорна, напитков, сувениров, что часто приносит кинотеатрам даже больше, чем сами билеты. Содержание залов стоит дорого, и такие изменения могут поставить под угрозу их существование", – уточнил маркетолог.

В то же время, по словам Новикова, скорее всего, вскоре появится более прозрачный и легальный механизм проката.

"Любой кризис – это одновременно и вызов, и возможность. Освободившееся экранное время может стимулировать внутреннюю конкуренцию среди российских кинопроизводителей, заставив их выпускать более качественные фильмы в течение всего года", – уточнил он.

При этом Новиков призвал не отказываться от зарубежного кино, так как культура должна быть разнообразной.

"Людям надо дать возможность знакомиться с разными культурами, чтобы развиваться и делать свою страну лучше", – пояснил Новиков.

Он выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону – как это уже происходит с отдельными дистрибьюторами, которые находят пути для легального показа зарубежных фильмов в России.

