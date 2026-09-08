В ГД заявили, что проблему с цифровым рублем на iPhone решат до конца года

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Вопрос с подключением цифрового рубля на iPhone планируют решить до конца 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в программе "Таманцев. В итоге" на телеканале РБК.

По его словам, банкам необходимо доработать приложения для работы с операционной системой iOS. Некоторые кредитные организации уже смогли наладить этот процесс, остальные продолжают работу. При этом для владельцев устройств на Android проблем с подключением цифрового рубля нет.

"Полагаю, что до конца года вопрос будет отрегулирован. У Android все нормально. Все, кто обладает Android, подготовились к этому", – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что все системно значимые банки подготовились к широкому внедрению цифрового рубля. В их приложениях появилась кнопка для открытия цифровых кошельков.

Однако владельцы iOS не могут воспользоваться этой функцией из-за проблем с загрузкой обновленных приложений в App Store, где проверка Apple может отклонить их из-за санкций и требований российских криптостандартов.

Тем временем расплатиться цифровым рублем можно в крупных торговых сетях. Пока это доступно лишь гигантам рынка, но со временем к системе подключатся и небольшие магазины.

