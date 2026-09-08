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08 сентября, 23:32

Политика

Сотрудники закрытого в Германии Русского дома вернулись в Москву

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву на самолете. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что все они будут обеспечены работой. По его словам, у специалистов хорошие карьерные перспективы, а вопрос их трудоустройства будет находиться на особом контроле.

Он уточнил, что сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других Русских домах.

Ситуация вокруг Русского дома в Берлине обострилась после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг. В начале августа в местном аэропорту около грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой.

Правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию, заявив, что к инциденту причастны российские государственные структуры. Москва эти обвинения отвергла.

После этого Берлин объявил о контрмерах. В частности, власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября, прекратить действие соглашения о деятельности Русского дома в Берлине. Посольство РФ назвало действия Берлина "наспех состряпанной провокацией".

Русский дом находится на Фридрихштрассе в центре Берлина. Центр работает с 1984 года, когда еще назывался Домом советской науки и культуры.

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