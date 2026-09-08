Ирина Шварцман освобождена от должности замминистра просвещения России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ирины Шварцман от должности заместителя министра просвещения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Шварцман покинула пост по собственному желанию.

Шварцман занимала должность замминистра с 2024 года. С 2021-го она возглавляла департамент развития инфраструктуры Минпросвещения, а до этого, с 2019 года, работала заместителем председателя правительства Калмыкии.

Ранее Владимир Путин назначил Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Египте. Более того, он стал полномочным представителем РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ) по совместительству.

До этого глава государства назначил Андрея Подъелышева российским послом в КНДР, освободив его от должности посла РФ в Нигерии.