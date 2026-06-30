Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 20:56

Политика

Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владимир Путин включил статс-секретаря – замминистра обороны РФ Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий президентский указ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, Цивилева вошла в состав президиума указанного совета.

Ранее президент РФ включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии РФ. Также в комиссию была включена заммэра Москвы Наталья Сергунина.

До этого Путин подписал указ о назначении Максима Кутомкина заместителем секретаря Совбеза России. Другим указом президент освободил от аналогичной должности Олега Храмова. Храмов занимал пост заместителя секретаря Совбеза РФ с 2017 года. Также он работал в органах государственной безопасности и ФСБ.

Читайте также


властьполитика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика