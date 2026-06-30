Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владимир Путин включил статс-секретаря – замминистра обороны РФ Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий президентский указ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, Цивилева вошла в состав президиума указанного совета.

Ранее президент РФ включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии РФ. Также в комиссию была включена заммэра Москвы Наталья Сергунина.

До этого Путин подписал указ о назначении Максима Кутомкина заместителем секретаря Совбеза России. Другим указом президент освободил от аналогичной должности Олега Храмова. Храмов занимал пост заместителя секретаря Совбеза РФ с 2017 года. Также он работал в органах государственной безопасности и ФСБ.

