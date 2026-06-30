Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 21:30

Происшествия

Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле выросло до 1 943 человек

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1 943 человек, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, всего в результате стихийного бедствия пострадал 10 571 человек.

При этом за все время работы после землетрясения венесуэльские и иностранные специалисты спасли из-под завалов 6 461 человека. Еще около 13 400–13 500 человек смогли выбраться самостоятельно либо с помощью соседей или родных в первые часы после землетрясения.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

В российском посольстве указывали, что всего пострадали трое граждан РФ. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.

Читайте также


происшествияза рубежом

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика