Силы ПВО Минобороны уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 07:00 до 21:00 по московскому времени во вторник, 30 июня, силы ПВО Минобороны уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в ведомстве.

В частности, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской и Волгоградской областями, а также:

Калужской областью;

Курской областью;

Смоленской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Тамбовской областью;

Тверской областью;

Тульской областью;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

Республикой Крым;

акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что после падения украинского БПЛА загорелись 28 гектаров леса. В ликвидации задействованы более 240 человек и 58 единиц техники. В частности, речь идет о специалистах из Минобороны РФ, ГУ МЧС Севастополя и Крыма и других.

