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30 июня, 21:58

Происшествия

Силы ПВО Минобороны уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 07:00 до 21:00 по московскому времени во вторник, 30 июня, силы ПВО Минобороны уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в ведомстве.

В частности, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской и Волгоградской областями, а также:

  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Смоленской областью;
  • Ростовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Тверской областью;
  • Тульской областью;
  • Московским регионом;
  • Краснодарским краем;
  • Республикой Крым;
  • акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что после падения украинского БПЛА загорелись 28 гектаров леса. В ликвидации задействованы более 240 человек и 58 единиц техники. В частности, речь идет о специалистах из Минобороны РФ, ГУ МЧС Севастополя и Крыма и других.

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