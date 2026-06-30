30 июня, 21:58Происшествия
Силы ПВО Минобороны уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
С 07:00 до 21:00 по московскому времени во вторник, 30 июня, силы ПВО Минобороны уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в ведомстве.
В частности, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской и Волгоградской областями, а также:
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Смоленской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Тамбовской областью;
- Тверской областью;
- Тульской областью;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- Республикой Крым;
- акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что после падения украинского БПЛА загорелись 28 гектаров леса. В ликвидации задействованы более 240 человек и 58 единиц техники. В частности, речь идет о специалистах из Минобороны РФ, ГУ МЧС Севастополя и Крыма и других.