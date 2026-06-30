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30 июня, 21:57

Культура

Актер из "Улицы Коронации" и "Гарри Поттера" Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Фото: кадр из фильма "Цена страха"; режиссер – Фил Олден Робинсон; производство – Mace Neufeld Productions, MFP Munich Film Partners GmbH&Company I. Produktions KG, Paramount Pictures

Актер Майкл Бирн, известный по британскому сериалу "Улица Коронации", умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Mirror.

У него осталась жена Кэрол и дочери Тара и Брайони.

Бирн родился в 1943 году в Лондоне. С 1964 года играл в театре, а с 1972 года начал свою карьеру в кино, сыграв в десятках фильмов и сериалов. В сериале "Улица Коронации" он сыграл роль внезапно объявившегося отца одной из главных героинь.

В фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1" он исполнил роль Геллерта Грин-де-Вальда в старости. Кроме того, он принял участие в съемках фильмов "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Храброе сердце", "Адвокат дьявола", "Завтра не умрет никогда" и "Банды Нью-Йорка".

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