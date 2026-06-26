Умер турецкий актер Кадир Инаныр

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Турецкий актер Кадир Инаныр, известный российским зрителям по фильмам "Прощай, Катя" и "Красная косынка", умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила газета Milliyet.

По данным издания, последние недели артист провел в реанимации, где проходил лечение после госпитализации с пневмонией.

Инаныр родился 15 апреля 1949 года в провинции Орду на черноморском побережье Турции. Дебютировав в кино в конце 1960-х, уже в 1970-х он получил всенародную известность, а также сформировал вместе с Туркан Шорай, Хюльей Кочьигит и Филиз Акын поколение актеров, ставших лицом турецкого кино.

За более чем полувековую карьеру Инаныр снялся более чем в 180 фильмах и сериалах, а также стал одним из символов эпохи Йешильчам – турецкого аналога Голливуда. Особую популярность ему принесли образы сильных и принципиальных героев.

Актера знают по фильмам Selvi Boylum Al Yazmalım ("Красная косынка"), Elveda Katya ("Прощай, Катя") и многим другим картинам, которые вошли в золотой фонд турецкого кинематографа. Российским зрителям Инаныр также запомнился по историческому сериалу "Последнее лето на Балканах 1912", который транслировался на отечественных телеканалах.

На протяжении карьеры Инаныр не раз получал престижные турецкие кинопремии, в том числе награды фестиваля "Золотой апельсин" в Анталье. В последние годы из-за проблем со здоровьем он почти не снимался, но оставался одной из самых уважаемых фигур в турецкой культуре.