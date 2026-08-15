Собянин: Центр диагностики и телемедицины стал местом создания медицины будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру диагностики и телемедицины исполнилось 30 лет. За эти годы он стал одним из символов технологического развития столичного здравоохранения, где создается медицина будущего, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, сотрудники центра объединили разрозненные процессы в единую цифровую систему и превратили научные разработки в рабочие инструменты, от которых зависят скорость и точность медицинских решений.

Центр круглосуточно помогает городским клиникам. Еженедельно специалисты анализируют более 180 тысяч исследований КТ, МРТ, маммографии и рентгена. Врачи могут дистанционно получить описание снимка или экспертное мнение коллег.

С 2020 года к анализу исследований подключены алгоритмы искусственного интеллекта. За шесть лет тестирование прошли более 200 ИИ-сервисов, из них врачам-рентгенологам доступны 70 сервисов по 45 клиническим направлениям. Они помогают находить на снимках признаки онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, но окончательное решение всегда остается за врачом.

Центр также готовит специалистов в области лучевой диагностики: здесь реализуются программы дополнительного профессионального образования, аспирантуры и ординатуры. Кроме того, проводится технический и радиационный контроль оборудования для обеспечения безопасности пациентов и качества диагностики.

В 2024 году по поручению Владимира Путина в центре разработали федеральную цифровую платформу "МосМедИИ". Она позволяет медикам в регионах использовать современные технологии в лучевой диагностике без создания собственной цифровой инфраструктуры. К платформе подключились более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов России.

Градоначальник поздравил сотрудников и ветеранов центр с юбилеем, поблагодарив их за высоким профессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения. Он пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее сообщалось, что российские врачи смогут использовать ИИ при проведении ЭКГ и колоноскопии. Председатель ФФОМС Илья Баланин уточнил, что внедрение систем поддержки принятия врачебных решений на основе нейросетей значительно повышает точность диагностики. Использование ИИ, по его мнению, ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок со стороны специалистов.